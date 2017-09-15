Трамп решил ужесточить въезд в США

2017-09-15 18:00 | www.oxu.az | 4

Президент США Дональд Трамп в связи с терактом в лондонском метро выразил уверенность, что въезд в Штаты необходимо сделать ещё более сложным, однако сделать это не представляется возможным из соображений политкорректности.

Как передает Oxu.Az, об этом он сообщал на своей странице в «Твиттере».

«Запрет на въезд в Соединённые Штаты должен быть намного более широким, жёстким и конкретным, но, как бы глупо это ни было, это было бы неполиткорректно», - написал глава страны.

Напомним, ранее Верховный суд США приостановил запрет по иммиграционному указу Дональда Трампа, подписанный им в конце июня. Тогда американский лидер ввёл 90-дневный запрет на въезд в США для граждан шести ближневосточных государств — Ирана, Ливии, Сирии, Сомали, Судана и Йемена, а также 120-дневный запрет на приём беженцев в США.

Поводом для рассуждений Трампа о запрете на въезд стал сегодняшний теракт в Лондоне. Там в поезде метро взорвалось пластиковое ведро, в котором лежала самодельная взрывчатка. Другое подобное устройство было обезврежено. Обошлось без жертв. Около 20 человек пострадало.

Н.О.