С начала года в Азербайджан на постоянное проживание прибыли более 1700 человек

2017-09-15 20:15 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Численность населения Азербайджана с начала года выросла на 48 879 человек или на 0,5 процента, составив на первое августа 2017 года 9 858 860 человек, сообщает в пятницу Государственный комитет по статистике.

Согласно данным Госкомитета, в городах проживает 53 процента населения Азербайджана, а 47 процентов - в сельской местности. Мужчины составляют 49,9 процента населения, а женщины 50,1 процента. В настоящее время на 1000 мужчин в Азербайджане приходится 1006 женщин.

Плотность населения составила 114 человек на один квадратный километр.

В первые семь месяцев этого года районными (городскими) отделами регистрации министерства юстиции зарегистрировано 82 380 новорожденных. 53 процента новорожденных - мальчики, 47 процентов - девочки. За указанный период родились 1514 близнецов и 33 тройни.

В январе-июле текущего года соответствующими структурами МВД и Государственной миграционной службы зарегистрировано 1782 человека, прибывших в Азербайджан для постоянного проживания и 1002 человека, уехавших из Азербайджана. Таким образом положительное миграционное сальдо составило 780 человек.

(Автор: Самир Али. Текст: Талех Агавердиев)