В Азербайджане студентам из малообеспеченных семей предоставят беспроцентные образовательные кредиты

2017-09-15 20:36 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Студенческий кредитный фонд "Маарифчи" предоставит студентам из малообеспеченных семей беспроцентные кредиты для оплаты обучения.

Как сообщили Trend в пятницу в фонде, желающие получить беспроцентный кредит должны обратиться в фонд до 13 октября.

Представленные на нынешней сессии образовательные кредиты предусмотрены для оплаты студентами из малообеспеченных семей задолженности за обучение в учебному году 2017/2018.

Условия получения кредита и критерии отбора студентов и на этот раз остались неизменными. Превосходство данной инициативы заключается в том, что беспроцентный кредит также распространяется и на прежние контракты по образовательным кредитам.

С начала своей деятельности студенческий кредитный фонд "Маарифчи" провел три сессии объявлений. За этот период на основе 212 электронных обращений, поступивших в фонд, были заключены 135 кредитных договоров со 118 студентами.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Талех Агавердиев. Редактор: Хазар Ахундов)