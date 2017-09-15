Во Львове не могут найти судей для наказания Саакашвили

2017-09-15 18:15 | www.oxu.az | 6

В Мостиском районном суде Львовской области не смогли найти судей для рассмотрения дела бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили. Именно туда пограничники направили административный протокол, повествующий о незаконном пресечении политиком польско-украинской границы.

Как передает Oxu.Az, об этом указанно в отчёте об автоматическом распределении дел суда, оказавшемся в руках корреспондентов украинского издания "Страна".

Оказалось, что из-за новой судебной реформы в этом суде теперь работают всего лишь двое судей — Юрий Кичак и Юрий Билоус. У первого истёк срок полномочий, составляющий пять лет, а второй находится в отпуске.

Ранее в пресс-службе Западного регионального управления государственной пограничной службы говорилось, что суд должен рассмотреть протокол Михаила Саакашвили в понедельник, 18 сентября. Теперь же дата изменилась. Хотя в понедельник судья Юрий Билоус приступит к работе, делу Михаила Саакашвили придётся подождать.

Суд должен следовать специальной процедуре, согласно которой после выхода судьи на работу дело снова будет распределено, назначат новую дату и время заседания, все участвующие получат повестки. Таким образом, рассмотрение вопроса вполне может затянуться на пару-тройку недель.

Напомним, 10 сентября Михаил Саакашвили с помощью своих сторонников прорвался на Украину, минуя пограничный контроль. В связи с этим уже заведено уголовное дело. Ранее Лайф сообщал, что Саакашвили обвинил украинских полицейских в том, что они украли у политика паспорт.

Н.О.