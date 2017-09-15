Президент Ильхам Алиев принял госсекретаря министерства Европы и иностранных дел Франции (версия 2)

2017-09-15 20:39 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в пятницу принял находящуюся с официальным визитом в стране делегацию во главе с государственным секретарем при министре по делам Европы и иностранных дел Франции Жаном-Батистом Лемуаном.

Подчеркнув, что двусторонние отношения между Азербайджаном и Францией находятся на высоком уровне и охватывают многие сферы, Президент Ильхам Алиев отметил значение визита в Азербайджан государственного секретаря при министре по делам Европы и иностранных дел Франции Жана-Батиста Лемуана с точки зрения проведения широких обсуждений по дальнейшему развитию двусторонних связей. С удовлетворением вспомнив свой визит во Францию в этом году и визиты в Азербайджан президентов Франции в предыдущие периоды, глава государства отметил, что политический диалог между двумя странами находится на достаточно высоком уровне. А что касается экономического сотрудничества, то уже долгие годы многие французские компании осуществляют успешную деятельность в Азербайджане, сегодня они принимают участие в очень важных проектах и как инвесторы, и в качестве подрядчиков. Наряду с этим Президент Ильхам Алиев сказал, что неоднократно проведенные им встречи с деловыми людьми Франции и их организациями внесли свой вклад в дело расширения двустороннего экономического сотрудничества.

Отметив, что предприняты также очень важные шаги в области образования, глава государства отметил, что если первоначально в Азербайджане был открыт французский лицей, то сейчас уже функционирует и университет. Все это является отражением высокого уровня французско-азербайджанских связей. Президент Ильхам Алиев выразил уверенность в том, что Франция как посредник в деле урегулирования армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта и впредь будет продолжать свою активную работу. Глава государства выразил надежду на то, что визит в Азербайджан Жана-Батиста Лемуана создаст хорошую возможность для более близкого ознакомления с Азербайджаном.

Государственный секретарь при министре по делам Европы и иностранных дел Франции Жан-Батист Лемуан сказал: "Я - первый назначенный президентом Эмманюэлем Макроном член недавно сформированного правительства, посетивший вашу страну. Это для меня большая честь. В прошлом я занимал пост сенатора и, работая на этой должности, приложил особые усилия в области инвестирования в ряд регионов Азербайджана".

Оценив празднование 25-летия установления дипломатических связей между двумя странами как важное событие, Жан-Батист Лемуан подчеркнул, что эти связи находились на высоком уровне за минувший период, и в течение следующих 25 лет будут развиваться по восходящей. Он отметил, что Франция считает важным то, что Азербайджан осуществляет очень успешную и многовекторную политику, уделяет особое внимание расширению связей с соседями. Это еще больше укрепляет независимость Азербайджана, повышает его примирительную и посредническую роль на международной арене. Гость особо подчеркнул значение образования в этом направлении.

На встрече обсуждались вопросы, связанные с развитием сотрудничества между странами в области энергетики, транспорта, метро, космоса, промышленности, сельского хозяйства, образования, культуры и др., было отмечено значение связей между отдельными регионами двух стран, подчеркнута важность совместного сотрудничества в области борьбы с международным терроризмом и экстремизмом, а также в сфере безопасности, отмечено, что Азербайджан предпринимает серьезные шаги в этой области.

Коснувшись успешного сотрудничества в рамках Европейского Союза, было отмечено, что после успешного визита Президента Азербайджана Ильхама Алиева в начале этого года в Европейский Союз осуществляется работа над документом стратегического партнерства между Азербайджаном и Европейским Союзом, которая завершится до конца этого года.

В ходе беседы состоялся широкий обмен мнениями по вопросам, связанным с нынешним состоянием армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта и перспективами его урегулирования.