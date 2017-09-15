Ашхабад встречает гостей и участников Азиады (ФОТО)

2017-09-15 21:12 | www.trend.az | 6

АШХАБАД /Trend/ - В преддверии открытия в Ашхабаде V Азиатских игр в закрытых помещениях и по боевым искусствам организаторы соревнований устроили для зарубежных гостей экскурсии. АМИ Trend представляет фотосессию с этой экскурсии.

Торжественное открытие V Азиатских игр в закрытых помещениях и по боевым искусствам состоится в столице Туркменистана 17 сентября. Масштабные мероприятия по подготовке крупных международных соревнований, впервые проводимых в Центральной Азии, привлекли повышенное внимание представителей мирового спортивного сообщества, зрителей и болельщиков со всего мира.

Ашхабад живёт Азиадой, вся атмосфера столицы пропитана предвкушением большого праздника, который вот-вот разразится фейерверком грандиозных по своему накалу и красоте зрелищ – захватывающих состязаний за чемпионские звания.

Многочисленные делегации атлетов из 65 стран Азии и Океании, тренеров и специалистов, представителей национальных олимпийских комитетов и средств массовой информации, болельщиков принимает Международный аэропорт Ашхабада.

Организаторы Игр «Ашхабад 2017» постарались создать максимум удобств для всех гостей, и, в первую очередь, для спортсменов, которых насчитывается 6 тысяч. Они размещаются в уникальном Олимпийском городке, не имеющем аналогов в регионе Центральной Азии.

(Автор: Эльчин Гусейнов)