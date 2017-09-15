Лейла Алиева побывала в Государственной Академии художеств

2017-09-15 21:55 | www.apa.az | 4

15 сентября вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева ознакомилась с условиями учебы студентов в Академии художеств.

Как сообщили АПА в Фонде, по инициативе Лейлы Алиевой проводится работа по улучшению условий учебы студентов с ограниченными физическими возможностями, получающих образование в Государственной Академии художеств.

Было отмечено, что улучшение условий учебы студентов с ограниченными физическими возможностями в Академии художеств, развитие их талантов находится в центре внимания Фонда Гейдара Алиева. Для этого вице-президент Фонда Лейла Алиева регулярно встречается со студентами Академии, дает им рекомендации по творчеству. Было сообщено, что сейчас в Академии установлен лифт для студентов с ограниченными физическими возможностями, и это позволяет студентам, нуждающимся в особой заботе, удобно подниматься на верхние этажи и спускаться вниз. В мастерских Академии также созданы особые условия для студентов с ограниченными физическими возможностями.

Было сообщено, что в настоящее время в Государственной Академии художеств получают образование до 30 студентов с ограниченными физическими возможностями. Oни очень талантливы, достойно представляют учебное заведение на различных международных конкурсах. Oтметим, что студенты с ограниченными физическими возможностями, получающие образование в Государственной Академии художеств, активно участвуют и в выставках, проводимых в Центре Гейдара Алиева. В целом, в новом учебном году в Академию поступили до 400 студентов. Среди них около 130 иностранных студентов из Турции, России, Пакистана, Македонии и других стран.

Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева пожелала успехов студентам Академии художеств в творчестве и в новом учебном году. Преподавательско-студенческий состав Академии выразил признательность вице-президенту Фонда Гейдара Алиева Лейле Алиевой за внимание и заботу о них.

В заключение была сделана фотография на память.