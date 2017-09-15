Трамп встретится в Нью-Йорке с Порошенко и Эрдоганом

2017-09-15 22:57 | www.apa.az | 8

Советник президента США Герберт Макмастер подтвердил, что Дональд Трамп встретится на полях Генассамблеи ООН с президентом Украины Петром Порошенко.

Как передает АПА, об этом он заявил на пресс-брифинге.

«21 сентября Трамп встретится с лидерами Турции, Афганистана и Украины. Позже он проведет рабочий ланч с лидерами Южной Кореи и Японии для обсуждения проблемы КНДР. До этого, 18 сентября, президент встретится с лидерами Франции и Израиля,», — отметил Герберт Макмастер.

Макмастер добавил, что Трамп также проведет рабочий ланч с латиноамериканскими лидерами.

Текущая сессия Генассамблеи ООН открылась 12 сентября.