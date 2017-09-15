Белоруссия получила российский кредит на 700 млн долларов

2017-09-15 18:20 | www.oxu.az | 6

В Москве 30 августа было подписано соглашение между правительством республики Беларусь и правительством Российской Федерации о предоставлении государственного финансового кредита на срок 10 лет в сумме 700 млн долларов в эквиваленте.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщает министерство Финансов Белоруссии.

"15 сентября 2017 г. средства государственного финансового кредита Российской Федерации в полном объеме зачислены на счет министерства финансов", - говорится в собщении Минфина.

Деньги пойдут на рефинансирование обязательств Белоруссии перед Россией и Евразийским фондом стабилизации и развития. Средства предоставляются в рублях по курсу ЦБ РФ на момент подписания соглашения, но учет долга будет вестись в долларах.

В марте 2016 г. Евразийский банк развития дал 2 млрд долларов Белоруссии.

Профицит бюджета сектора государственного управления Белоруссии за январь-июль 2017 г. сложился в сумме 2,8 млрд белорусских руб. (1 долл - 2 бел. руб.), или 4,9% к ВВП, профицит республиканского бюджета – 1,9 млрд руб., или 3,4% к ВВП, сообщается на сайте Минфина республики.

Госдолг вырос с 1 января 2017 г. к 1 августа с 36,958 млрд руб до 39,773 млрд руб., или с 39,4% до 40% ВВП.

Предыдущий российский кредит Белоруссия получила в июне 2017 г.: РФ выдала Белоруссии 2,2 млрд долларов на строительство АЭС.

В июне 2017 г. Белоруссия разместила еврооблигации на 1,4 млрд долларов. Евробонды размещены двумя траншами с доходностью 7,125% и 7,625% годовых.

Н.О.