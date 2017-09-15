Британских педофилов будут вынюхивать служебные собаки

2017-09-15 18:30 | www.oxu.az | 8

На службу в полицию Великобритании поступили две первые служебные собаки, натренированные специально на поиск компьютерного оборудования. С их помощью правоохранители намерены изобличать педофилов, прячущих детскую порнографию на внешних жестких дисках.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Sun, спаниеля Твида и лабрадора Роба будут задействовать при обысках в домах лиц, подозреваемых в распространении незаконных изображений.

Четвероногие сыщики прошли курс обучения в ФБР и специально натренированы на улавливание запаха химиката, который используется для охлаждения чипов памяти в компьютерном оборудовании. Найденные ими детали будут затем изучаться на предмет содержания детской порнографии.

Животные будут работать в полицейских управлениях графств Девон и Корнуолл, однако при необходимости их планируется командировать и в другие части страны. Твид уже успел поучаствовать в одной из операций в Эссексе, успешно найдя несколько вещественных доказательств при обыске.

Н.О.