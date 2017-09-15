В Ширване сдан в эксплуатацию построенный по инициативе Фонда Гейдара Алиева детский сад (ФОТО)

2017-09-15 21:25 | www.trend.az | 8

БАКУ /Trend/ - В Ширване в пятницу сдан в эксплуатацию построенный по инициативе Фонда Гейдара Алиева в рамках проекта "Развитие дошкольных учебных заведений" детский сад на 100 мест.

Двухэтажное здание детского сада состоит из 20 комнат, и здесь созданы все условия для обучения и воспитания детей. В учебном заведении предусмотрено функционирование шести групп, и у каждой группы есть свои комнаты для занятий, игр, компьютерные, спальные комнаты и столовая.

Построенной на основе современных требований детский сад имеет вентиляционную систему, оснащен новым оборудованием и инвентарем. Во дворе проведены работы по благоустройству и озеленению.