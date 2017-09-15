Трамп обсудил с Мэй теракт в лондонском метро

2017-09-15 22:27 | www.trend.az | 5

Президент США Дональд Трамп поговорил в пятницу по телефону с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй и выразил ей свои соболезнования в связи с террористической атакой в лондонском метро, передает РИА Новости со ссылкой на Белый дом.

"Президент Дональд Трамп поговорил с премьер-министром Соединенного Королевства Терезой Мэй, передав слова сочувствия и молитвы раненым в террористической атаке сегодня в Лондоне", — говорится в сообщении.

"Президент пообещал продолжать тесное сотрудничество с Соединенным Королевством, чтобы предотвратить нападения на невинных гражданских лиц и сражаться с мировым экстремизмом", — добавляется там же.