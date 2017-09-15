Президент Ильхам Алиев и его супруга приняли участие в открытии нового здания школы-лицея номер 20 в Баку (ФОТО) (версия 2)

2017-09-15 22:56 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - 15 сентября, в День знаний в Ясамальском районе Баку состоялось открытие нового здания школы-лицея номер 20 имени Арифа Гусейнзаде.

В церемонии приняли участие Президент Азербайджана Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева.

Министр образования Микаил Джаббаров подробно проинформировал Президента Ильхама Алиева о проделанной работе. Было отмечено, что основа школы-лицея номер 20 была заложена в 1958 году. В 1988 году были построены и сданы еще 4 корпуса школы. А в 2007 году Распоряжением Президента Ильхама Алиева школа была капитально отремонтирована. 15 сентября того же года – в День знаний Президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева ознакомились с проведенной в школе реконструкцией. Впоследствии в связи с увеличением населения на этой территории значительно возросло число учащихся школы. А это, естественно, отразилось на качестве образования, и возникла необходимость в строительстве нового здания для школы. Учитывая это, Президент Ильхам Алиев дал соответствующее указание, и для данного учебного заведения было построено новое здание, которое больше старого и отвечает самым современным мировым стандартам. Крупнейшее в нашей стране учебное заведение – школа-лицей номер 20 является сегодня одним из самых современных и совершенных в архитектурном плане зданий столицы.

Глава государства разрезал ленту, символизирующую открытие здания школы-лицея.

В ходе ознакомления с созданными в школе условиями, Президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева были проинформированы о том, что в функциональном здании, оснащенном самым современным инвентарем, созданы все условия для высококачественной организации обучения. В учебном заведении предусмотрены также классы дошкольной подготовки. Кроме того, здесь будет функционировать Дошкольный образовательный центр, состоящий из 8 классов. В настоящее время в школе 4000 ученических мест. А до реконструкции учебное заведение было рассчитано на 2500 мест. Здесь функционируют 145 классных комнат и предметные кабинеты, а также 7 лабораторий. В 119 классах азербайджанского и русского секторов обучаются 3300 школьников. В учебном заведении работает педагогический коллектив в составе 260 учителей.

Созданный в школе Музей Гейдара Алиева также отличается богатыми экспонатами. Здесь собраны интересные фотоснимки, документы и книги, отражающие различные периоды жизни и политической деятельности великого лидера. Созданные в музее различные фотостенды, представленные наглядные пособия сыграют исключительную роль в изучении и доведении до грядущих поколений наследия Гейдара Алиева.

Отметим, что в школе, как и в некоторых других учебных заведениях столицы, будет реализован проект "Друг школьников". Основная цель проекта, организованного Министерством образования совместно с Государственным агентством по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при Президенте Азербайджанской Республики, заключается в создании безопасной среды для педагогов и учащихся, оказании первой медицинской и психологической помощи, регулярном проведении просветительской и диагностической работы с школьниками, родителями, учителями, коллективом и руководством учебно-воспитательных учреждений.

В современном мире будущее любой страны измеряется уровнем образования. Достижения в образовании являются важной составной частью концепции развития в каждой стране. Азербайджан также входит в число этих стран. Меры, принимаемые в последние годы в нашей стране по развитию образования, позволяют говорить о том, что Азербайджан желает видеть свое будущее более надежным и уверенным. Кроме того, Азербайджан, который благодаря своим богатым природным ресурсам привлекает внимание мира, избрал важнейшей целью дальнейшее развитие человеческого капитала путем рационального использования этих богатств. Поэтому нефтяные доходы направлены в Азербайджане и на развитие образования и науки.

Строительство нового здания для школы-лицея номер двадцать еще раз подтверждает, что благодаря вниманию Президента Азербайджана Ильхама Алиева реформы в сфере образования успешно продолжаются. В соответствии с планом осуществляются меры, предусмотренные в Государственной программе социально-экономического развития города Баку и его поселков по капитальному ремонту и реконструкции школ. Все это и, в первую очередь, получение учащимися образования на самом высоком уровне, открывает всесторонние возможности для более глубокого приобщения их к секретам науки.

Президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева встретились с первоклассниками, впервые переступившими порог школы, поздравили их с Днем знаний. Было отмечено, что первый урок в нынешнем учебном году посвящен теме "Джоджуг Мерджанлы – начало исторического возвращения". Цель заключается в более полном информировании детей и молодежи о героизме, проявленном азербайджанской армией в апрельских боях 2016 года и селе Джоджуг Мерджанлы, ставшем символом возвращения наших освобожденных от оккупации земель.

Глава государства Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева сфотографировались с учащимися.

Исключительные заслуги в развитии образования в нашей стране, укреплении его материально-технической базы принадлежат Фонду Гейдара Алиева. Важную роль в развитии данной сферы сыграли программы "Обновляющемуся Азербайджану – новую школу", "Поддержка образования", "Развитие детских домов и школ-интернатов" и другие проекты Фонда. Один из основных факторов, обусловивших успех данных программ и проектов, заключается в том, что эти вопросы постоянно находятся в центре внимания Первого вице-президента Азербайджанской Республики Мехрибан Алиевой.

Условия, созданные в школе-лицее номер двадцать, свидетельствуют еще и о том, что в Азербайджане на самом высоком уровне проявляется государственная забота о развитии образования и науки, так как один из приоритетов проводимой государством политики заключается в дальнейшем развитии человеческого капитала. В этом контексте, инвестирование в сферу образования имеет важное значение.

Затем Президент Ильхам Алиев встретился с педагогическим коллективом и учащимися школы.

Глава государства выступил на встрече.

Выступление Президента Ильхама Алиева:

-Доброе утро. В первую очередь, хочу поздравить вас с новым учебным годом. В этом учебном году вы будете учиться, работать в новой школе. Поздравляю учеников, педагогов с этим замечательным событием.

Сегодня школа номер 20 отвечает самым высоким мировым стандартам. Возможно, мы сами определяем эти новые стандарты. Эта школа имеет очень большую историю, она всегда являлась самой большой школой нашей страны, вот и сегодня, как крупнейшая школа страны, продолжает свою деятельность в новом здании.

Примерно 10 лет назад были приняты определенные меры, связанные с ремонтом школы, я бывал в этой школе. Были проведены ремонтные работы, возможно, неплохие для того времени, но не соответствующие уровню нашего сегодняшнего развития. Поэтому было принято решение снести здание школы и построить новую школу. Помню, в то время родители, учителя думали, беспокоились о том, что школу снесут, а на ее месте построят другое здание. Иногда бывает, в нашем городе ходят такие слухи, но, конечно, все они были необоснованными. Наши планы изначально заключались в том, чтобы на этом месте, на историческом месте школы номер 20 была построена новая красивая школа, и мы сделали это. За два с половиной года было построено грандиозное здание. С полной уверенностью можно сказать, что самая большая и самая красивая школа нашей страны на сегодняшний день - это школа номер 20. В настоящее время это не так легко, так как в последние годы как в Баку, так и регионах построено много красивых школ. Некоторые из них – памятники архитектуры. Сегодня школа номер 20 действительно отличается своей красотой, удобством и оснащением. Уверен, что качество образования здесь также будет на самом высоком уровне.

В последние годы, можно сказать, подавляющее большинство школ в городе Баку капитально отремонтированы, построены новые корпуса, новые школы. В Баку более 300 школ. По последним данным, количество нуждающихся в ремонте школ составляет примерно около 20. Уверен, что в следующем году, а если не успеем, то в 2019 году все бакинские школы будут отвечать самым высоким стандартам.

В этом году в городе Баку 10 школ капитально отремонтированы, построена одна школа. По стране же, капитально отремонтировано и построено более 70 школ. Строительные работы продолжаются. Как вам известно, сегодня в регионах, отдаленных селах строятся школы модульного типа. Из них 100 должны быть сданы в этом и следующем году. Таким образом, уверен, что в ближайшие два-три года полностью решится и проблема, связанная с аварийными школами.

В Азербайджане школьное строительство идет высокими темпами. Первый импульс этому процессу дал Фонд Гейдара Алиева. Начало проекта "Обновляющемуся Азербайджану – новую школу" открыло путь широкому движению. После этого по государственной линии было построено много школ. С 2004 года по настоящее время более, чем в 3 тысячах школ осуществлен капитальный ремонт, многие школы отстроены заново. Этот процесс продолжается и будет продолжаться, так как еще есть школы в аварийном состоянии, а с другой стороны, успешное экономическое развитие Азербайджана способствует тому, что в Азербайджане наблюдается стремительный рост численности населения. Это весьма позитивный факт, свидетельствующий о развитии нашей страны. Чем больше будет наше население, тем сильнее станет наша страна. Ежегодно растет число детей, идущих в школу. Поэтому, конечно, постоянно должен обеспечиваться процесс школьного строительства.

Наряду с укреплением материально-технической базы школ, образования в целом, повышается и качество образования. Мы видим это, в последние годы это уже открыто проявляется. Это отражается на вступительных экзаменах в высшие учебные заведения. Наши школьники показывают хорошие результаты на международных предметных олимпиадах. Как мне сообщили, они завоевали 40 медалей, есть среди них и золотая. То есть, качество образования, конечно, является для нас самым приоритетным вопросом. Но, для того, чтобы требовать данное качество от учащихся, в том числе учителей, необходимо создать для них хорошие условия. По мере сдачи в эксплуатацию школ улучшаются условия работы и учителей. Школа не только для учащихся, это – рабочее место учителей. Повышается заработная плата педагогов, в частности, в значительной степени увеличилась зарплата учителей, прошедших специальную диагностическую оценку. По имеющимся у меня последним данным, в городе Баку средняя заработная плата превышает примерно 500 манатов. Это – прекрасный показатель, он должен стать еще выше. Чем больше он будет, тем лучше. Конечно, по возможности, Азербайджанское государство постоянно будет уделять внимание этим вопросам.

Мы делаем все это для того, чтобы наши дети, наша молодежь были грамотными, обладали знаниями. Отрадно, что в период независимости нам удалось сохранить уровень грамотности на высшем пределе, сегодня он составляет примерно 100 процентов. Это для нас обычное явление, но для многих стран – недосягаемая цель. Это наше большое преимущество, так как грамотность – это главное, наши дети должны обладать знаниями, быть умными, хорошо учиться, с тем, чтобы в будущем занять достойное место в обществе, так как в сегодняшнем мире грамотность, знания определяют все. Если тот или иной человек желает построить свою жизнь правильно, занять в будущем хорошее место в обществе, то непременно должен хорошо учиться. Для этого имеются все условия. Уверен, что азербайджанские дети, молодежь, подростки отнесутся к этим вопросам с большой ответственностью.

Развитие каждой страны определяет ее интеллектуальный потенциал. Чтобы сказать это достаточно взглянуть на опыт, успехи развитых стран. Страны, где развиваются инновации, технологии, занимают ведущие позиции и в мировом масштабе.

Дальнейшее развитие будут определять не природные ресурсы, а знания. Мы видим, какое развитие получили технологии в экономической, промышленной, военной сферах. Обладатели этих технологий пользуются сегодня авторитетом во всем мире. Мы в Азербайджане придаем огромное значение науке, образованию, технологическому развитию, с тем, чтобы наша молодежь, наше общество обладали знаниями, чтобы Азербайджан не отставал с точки зрения технологического развития. Укрепляется материально-техническая база, повышается качество образования. В эту сферу вкладываются инвестиции, инвестируется человеческий капитал. Таким образом, уверен, что в Азербайджане интеллектуальный потенциал общества всегда будет находиться на высоком уровне. Это необходимо как для развития, так и господствующих сегодня в нашей стране стабильности и спокойствия, так как там, где нет грамотности, проявляются негативные воздействия извне. Мы защищаем безопасность нашей страны. С одной стороны, охраняем наши границы, безопасность, с другой, - должны защищаться от воздействий извне, так как сегодня в мире идет идеологическая борьба, война. Это составляет, как бы, основу последующих кровавых войн. Отравляются умы людей, в особенности, молодого поколения. Их подстрекают к различным негативным шагам, а затем используют с тем, чтобы грязные намерения некоторых внешних кругов проявились в той или иной стране. Поэтому нам необходимо защитить себя в том числе от этих негативных и опасных влияний. Как защитить? Это должны сделать вы – учителя, работники образования, чтобы дети обладали знаниями, были грамотными. В таком случае ни одно стороннее негативное намерение или влияние не смогут воздействовать на сознание наших детей. Вместе с тем, как учителя, так и родители должны воспитывать детей в духе патриотизма, чтобы они были привязаны к Родине, росли в национальном духе, чтобы национальные ценности были для них превыше всего, так как, если наши национальные ценности станут переживать то или иное потрясение, то это подорвет основы, устои нашего общества. Поэтому я всегда говорю, что национальные ценности, духовные ценности для нас превыше всего. Мы должны беречь их, должны сохранить национальный дух, так как это главное для нашего будущего.

Вот уже более 25 лет мы живем как независимая страна, живем за свой счет и ни от кого не зависим. Хотя против нас регулярно проводятся различные клеветнические кампании. Их цель понятна – очернить Азербайджан, подчинить его своей воле, после чего использовать усиливающийся потенциал Азербайджана в своих интересах. Мы не позволяем сделать это, твердо стоим и защищаем наши национальные интересы. Поэтому регулярно становимся мишенью различных внешних кругов. Но это никогда не сможет свернуть нас с избранного пути. Мы на правильном пути. Сегодняшний Азербайджан, нынешние азербайджанские реалии, господствующие в нашей стране стабильность, спокойствие, развитие, прогресс, гражданское согласие – вот наша самая большая ценность, которой азербайджанский народ добился своим трудом, за счет своего таланта. Конечно, наша страна обладает достаточно сильной политической волей для того, чтобы уберечь наш народ от нацеленного на нас огня. Молодежь, дети должны расти именно в этом духе – духе независимости. Азербайджан, как независимая страна, должен жить вечно и впредь проводить независимую политику. Мы ее проводим и будем проводить. Но будущее принадлежит вам. Поэтому учителям, родителям, детям также всегда необходимо помнить об этом факторе. Образование, патриотизм, национальное ценности, сильный Азербайджан - вот наши основные принципы. Уверен, что в такой замечательной школе найдут место все мои рекомендации.

Еще раз поздравляю вас, желаю вам успехов.

Родительница Жаля Сеидли, поблагодарив Президента Ильхама Алиева и первую леди Мехрибан Алиеву за внимание и заботу о развитии образования в стране, сказала:

-Мой ребенок учится в школе номер 20. Я несколько волнуюсь, так как, говорить перед Президентом, Верховным главнокомандующим и Первым вице-президентом без волнения невозможно. Хочу поблагодарить Вас и Мехрибан ханум за эту замечательную школу, работу, проводимую в области развития образования в Азербайджане, в целом. Министерство сообщило, что в этом году будут реализованы новые проекты для развития образования в нашей стране. Как родительница, я очень рада, что несмотря на такое количество проблем, забот, происходящие в мире напряженные политические процессы, наш Президент и его супруга оказывают всестороннюю поддержку образованию, школам. Большое спасибо.

Президент Ильхам Алиев: Благодарю вас, большое спасибо. Поздравляю родителей, учителей, желаю все новых и новых успехов.

В заключение была сделана фотография на память.