ИГ взяло ответственность за взрыв в лондонском метро

2017-09-15 23:16 | www.trend.az | 3

Террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ) взяла ответственность за взрыв в лондонском метро, передает РИА Новости со ссылкой на сайт SITE, ведущий мониторинг информационной активности экстремистов.

В пятницу в утренний час пик на станции Parsons Green на западе Лондона произошел взрыв. Пострадавшие получили не угрожающие жизни ранения и ожоги. По словам источников, самодельное взрывное устройство не сработало в полную силу.

Количество госпитализированных после теракта в Лондоне составляет 29 человек.