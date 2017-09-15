Найдена гигантская черная планета

2017-09-15 18:55 | www.oxu.az | 6

Астрономы под руководством Тейлора Белла из Университета Макгилл в Канаде выяснили, что экзопланета WASP-12b, относящаяся к горячим юпитерам, является черным газовым гигантом. Статья ученых опубликована в The Astrophysical Journal Letters.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщает издание Science Alert.

WASP-12b удалена от Земли на 1400 световых лет. Она почти в два раза больше, чем Юпитер в Солнечной системе, и вращается вокруг родительской звезды на расстоянии 0,03 астрономической единицы (одна астрономическая единица равна средней дистанции от Солнца до Земли). Один год на этой планете проходит в течение дня. В результате приливных сил планета обращена к звезде всегда одной стороной. Температура на ней достигает более двух тысяч градусов Цельсия.

Исследователи обнаружили, что газовый гигант поглощает 94 процента света, попадающего в его атмосферу. По словам ученых, горячие юпитеры обычно отражают 40 процентов падающей на них радиации. Одной из причин низкого альбедо является то, что планета на дневной стороне не имеет облаков. Однако планета не является абсолютно черным. Из-за высокой температуры она светится красным подобно расплавленному металлу.

Черным телом называют объект, поверхность которого поглощает падающее на него электромагнитное излучение. При этом само тело может излучать свет. Таким свойством обладает, например, Солнце.

Н.О.