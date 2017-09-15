В Каролине самолет столкнулся с буксиром – ВИДЕО

2017-09-15 19:00 | www.oxu.az | 6

В аэропорту Шарлотт Дуглас американского штата Северная Каролина самолет авиакомпании American Eagle Airlines столкнулся с буксиром.

Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на портал Airlive, в результате пострадал водитель буксира, его госпитализировали.

В авиакомпании рассказали, что борт в аэропорт Шарлотт Дуглас прибыл из Чарльстона.

В American Eagle Airlines уточнили, что самолет столкнулся с буксиром во время руления к месту стоянки.

На борту лайнера находились 34 человека - 31 пассажир и три члена экипажа, никто из них не пострадал.

Н.О.