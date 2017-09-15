Турция 22 сентября объявит о мерах по референдуму в курдской автономии в Ираке

2017-09-15 23:26 | www.trend.az | 6

Турция объявит о своем плане действий в связи референдумом о независимости курдской автономии в Ираке после заседании Совета национальной безопасности и кабинета министров 22 сентября, заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган, передает РИА Новости.

В Багдаде считают референдум незаконным. Против проведения референдума проголосовал и иракский парламент.

"Решение Барзани, который отказался отменить референдум — очень плохое. Известна наша чувствительность по вопросу сохранения территориальной целостности Ирака, с которым мы имеем 350-километровую границу. Мы объявим о плане действий в связи с этим после заседания Совета национальной безопасности и кабинета министров 22 сентября", — заявил Эрдоган в интервью телеканалу AHaber.

Он отметил, что Иран и Турция поддерживают позицию иракских властей, выступивших против референдума. "Там живут туркмены, арабы. Если вы не будете обращать на них внимания и угрожать территориальной целостности Ирака, то не все это поддержат", — добавил Эрдоган.