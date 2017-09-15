Ильхам Алиев присвоил деятелям культуры почетные звания

2017-09-15 19:15 | www.oxu.az | 7

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о присвоении деятелям культуры почетных званий.

Как сообщает Oxu.Az, за заслуги в развитии музыкальной культуры Азербайджана группе лиц были присвоены почетные звания.

Согласно распоряжению, Алиеву Сабиру Магеррам оглу было присвоено почетное звание «народный артист», Алиевой Тамиле Алиевне, Ибрагимову Алиахмеду Микаил оглу, Магеррамову Васифу Мамедали оглу, Меликову Надиру Адиль оглу, Мамедову Рафигу Аскер оглу, Новрузову Афсару Дилавяр оглу и Садыг-заде Илахе Тогрул гызы – «заслуженный артист».

C.Б.

