Мэй повысила уровень террористической угрозы в Британии

2017-09-15 23:46 | www.apa.az | 5

Уровень террористической угрозы в Великобритании после взрыва в лондонском метро поднят с серьёзного до критического.

Как передает АПА со ссылкой на РТ, об этом заявила премьер-министр Тереза Мэй.

Критический уровень террористической угрозы является максимально возможным.

Ранее сообщалось, что террористическая группировка «Исламское государство»* взяла на себя ответственность за взрыв в лондонском метро.

15 сентября на станции «Парсонс Грин» в лондонском метро сработало находившееся в вагоне поезда самодельное взрывное устройство. В результате инцидента пострадали 29 человек.

Полиция квалифицировала случившееся как теракт.