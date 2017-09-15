Китай убивает биткоин

2017-09-15 20:15 | www.oxu.az | 4

С полуночи 15 сентября всем китайским биржам, занимающимся операциями с криптовалютами, запрещается регистрировать новых пользователей.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщило государственное информационное агентство Caixin, ознакомившееся с соответствующим приказом.

Агентство также ссылается на источник, близкий к китайским регуляторам. Официальный приказ властей КНР пока не опубликован.

Кроме того, до 20 сентября все биржи должны подготовить план по выходу с рынка криптовалют. Когда именно им положено окончательно свернуть свою деятельность, пока неясно, но, судя по всему, китайские регуляторы установили крайний срок — 30 сентября.

Так, две крупные китайские криптобиржи BTCChina и ViaBTC сообщили, что прекратят работу именно 30 сентября. Торговая платформа OKex также к 30 сентября уберет из своих индексов BTCChina и еще две обменные площадки — OKcoin and Huobi.

По данным Caixin, все ключевые участники (включая акционеров) криптобирж должны остаться в стране и сотрудничать с властями.

Это второй шаг по зачистке рынка цифровых денег, ранее КНР запретила проведение ICO

4 сентября Центробанк КНР запретил проведение ICO (Initial Coin Offering, привлечение инвестиций в проекты по выпуску криптовалют), признал их незаконными и потребовал немедленно прекратить все операции. Компании, которые привлекли деньги через ICO, обязаны вернуть средства инвесторам. Кроме того, тогда ЦБ начал проверку 60 криптообменников.

Данное решение обосновывалось тем, что криптовалюты часто используются для финансовых махинаций и построения пирамид. Китайский ЦБ заявил, что более 90 процентов проектов, проводящих ICO, могут нарушать нормы о незаконной финансовой деятельности. Там также подсчитали, что только 1 процент проектов привлекают деньги на реальные инвестиционные цели.

В тот же день крупнейшие китайские платформы ICOage и ICO.info приостановили свою работу и перестали регистрировать новые проекты. В компаниях сообщили, что пошли на этот шаг добровольно.

По данным инвестбанка Goldman Sachs, в первой половине 2017 года в Китае ICO сумели собрать 1,6 миллиарда долларов.

Китайцы сдули криптовалютный пузырь, биткоин обвалился на 32 процента

15 сентября в 16:15 мск один биткоин стоил 3274 доллара. Он потерял 6,7 процента.

Курс биткоина начал рушиться после объявления о запрете ICO. 2 сентября цена самой популярной криптовалюты достигла 5 тысяч долларов, но она не смогла задержаться на этой отметке надолго и упала до 4850 долларов. C 4 сентября биткоин терял в стоимости и достиг локального дна 15 сентября, пробив отметку в 3 тысячи долларов.

Таким образом, в течение двух недель и до настоящего момента биткоин обвалился на 32,5 процента. Одна единица криптовалюты подешевела более чем на 1,5 тысячи долларов. Рыночная капитализация биткоина уменьшилась до 54,25 миллиарда долларов. Тем не менее он продолжает оставаться самой крупной и распространенной цифровой валютой в мире.

Находящийся на втором месте по капитализации эфириум (21 миллиард долларов) за две недели на новостях из Китая подешевел с 384 до 220 долларов. Он просел на 42,7 процента.

В демарше против криптовалют участвует не только Китай. 13 сентября глава одного из крупнейших банков в мире JPMorgan Chase Джеймс Даймон прямо назвал биткоин мошенничеством. Он также пообещал уволить любого из своих сотрудников, уличенного в проведении операций с цифровыми деньгами.

«Кто-то обязательно будет убит, и лишь тогда власти обратятся к этой проблеме», — сказал он и добавил, что биткоины подходят для наркодилеров и киллеров, а также для стран-изгоев вроде Северной Кореи или Венесуэлы. При этом в США нет запрета на биткоин, а некоторые торговые точки принимают его как средство оплаты.

С.Б.

