Семь человек пострадали от грозы в Подмосковье

2017-09-16 00:08 | www.trend.az | 5

Семь человек, в том числе ребенок, пострадали в пятницу от прошедшей в Московской области грозы, передает ТАСС со ссылкой на Министерство здравоохранения Подмосковья.

"По данным Министерства здравоохранения Московской области в результате непогоды в Подмосковье пострадали семь человек, один из них ребенок", - заявили в министерстве.

Медики оказали своевременную помощь всем пострадавшим, отметили в ведомстве.

"Ребенок доставлен с травмой головы в ЦГБ (Центральную городскую больницу) города Щелково, планируется перевод пациента в московскую больницу", - добавили в Минздраве