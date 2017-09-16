Уровень террористической угрозы в Британии повышен до критического

2017-09-16 00:14 | www.oxu.az | 4

Уровень террористической угрозы в Великобритании после взрыва в лондонском метро поднят с серьёзного до критического.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на РТ, об этом заявила премьер-министр Тереза Мэй.

Критический уровень террористической угрозы является максимально возможным.

Ранее сообщалось, что террористическая группировка «Исламское государство»* взяла на себя ответственность за взрыв в лондонском метро.

15 сентября на станции «Парсонс Грин» в лондонском метро сработало находившееся в вагоне поезда самодельное взрывное устройство. В результате инцидента пострадали 29 человек.

Полиция квалифицировала случившееся как теракт.

С.Б.

