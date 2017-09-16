В Великобритании уровень террористической угрозы подняли до наивысшего

2017-09-16 00:20 | www.trend.az | 6

Уровень террористической угрозы в Великобритании повышен до наивысшего — критического — во второй раз за полгода, передает РИА Новости.

"Уровень угрозы международного терроризма для Великобритании теперь критический", — сообщила на своем сайте служба контрразведки Ми-5.

Критический уровень – максимально возможный, он означает, что новый теракт может произойти в любой момент.

Ми-5 участвует в расследовании произошедшего в пятницу утром теракта в лондонском метро.

В пятницу в утренний час пик на станции Parsons Green на западе Лондона произошел взрыв. Пострадавшие получили не угрожающие жизни ранения и ожоги. По словам источников, самодельное взрывное устройство не сработало в полную силу. По последним данным, было госпитализировано 29 человек.

Данный теракт стал пятым в Великобритании за полгода.