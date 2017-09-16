Хикмет Джавадов: Верните гражданство Саакашвили

2017-09-16 00:53 | www.oxu.az | 5

Председатель ОДАУ Хикмет Джавадов выступил с протестом против лишения гражданства Украины Михаила Саакашвили.

Как передает Oxu.Az, в его заявлении говорится:

«Я, как председатель всеукраинской общественной организации «Объединенная диаспора азербайджанцев Украины» выступаю с протестом против лишения гражданства Украины Михаила Саакашвили, указом Президента Украины № 196/2017 от 26.07.2017 года. Считаю, что во время такого решения было нарушено украинское законодательство и международные нормы, ратифицированные Украиной. Так нарушено ст. 8 Нью-Йоркской Конвенции ООН о сокращении безгражданства 1961 года, ратифицированной Украиной 11.01.2013 года. Неприемлемым является тот факт, что при подготовке решения о лишении гражданства Михаилу Саакашвили не была предоставлена возможность на дачу объяснения, по инкриминируемых ему нарушений миграционного законодательства и справедливое рассмотрение дела судом или другим независимым учреждением.

Возмущение вызывают попытки не допуска Михаила Саакашвили на территорию Украины путем блокирования движения поездов, фиктивными минированиями автобусов на границе Украины и Польши, организациями массовых провокаций во время мирных акций, что привело к крайней необходимости и сделало невозможным работу пунктов пропуска Шегыни и Краковец. Все эти действия должностных лиц органов государственной власти Украины вызвали общественный резонанс и создали большое общественное напряжение».

С.Б.

