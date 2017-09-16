Сын Тельмана Исмаилова выкинул на улицу жену и детей – ФОТО + ВИДЕО

2017-09-16 01:31 | www.oxu.az | 5

Сын бывшего владельца Черкизовского рынка Тельмана Исмаилова - Сархан Исмаилов оставил без денег и крыши над головой свою сожительницу и их совместных малолетних детей. Теперь женщина намерена через суд вернуть детям то, что должно принадлежать им по праву.

Как передает Oxu.Az, об этом говорится в репортаже телеканала «360».

Четыре года назад Екатерина состояла в сожительстве с С.Исмаиловым, сыном «короля Черкизона», и купалась в роскоши. Екатерина родила от Сархана сына и дочь. В 2015 году у Исмаилова-старшего начались проблемы с бизнесом, и Сархан предложил Екатерине переехать в квартиру поскромнее, а потом вовсе бросил ее, похитив детей, которых вернул только спустя 4 месяца.

«Я не претендую ни на какую сейчас сверхъестественную помощь мне. Я бы хотела, чтобы он просто понимал, что детям нужно расти и как-то учиться, что это - его дети», - сделала признание Екатерина.

В настоящее время она ютится вместе с детьми и матерью в одной из клетушек в здании православного храма, работает в местном буфете и получает 15 тысяч рублей в месяц. У нее одна мечта – вернуть детям будущее, пусть даже через суд.

С.Б.

