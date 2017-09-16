Глава МИД Чехии госпитализировали с травмой головы после ДТП

2017-09-16 02:58 | www.apa.az | 7

Глава чешского МИД Лубомир Заоралек вечером в пятницу получил ранение головы в результате автоаварии на юго-востоке Чехии.

Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщила представитель дипведомства Ирэна Валентова.

"В результате аварии ранен министр иностранных дел, который был переправлен в больницу Брно. Он получил ранение головы, но сейчас его состояние в целом нормальное. Из больницы его отпустили для домашнего лечения", — сказала Валентова.

По данным полиции, авария произошла с участием нескольких машин, включая автомобиль Audi A8, в котором находился Заоралек. Всего в больницу были доставлены с ранениями разной тяжести шесть человек.