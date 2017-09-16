Ким Чен Ын: “Северная Корея продолжит развивать ядерное оружие”

2017-09-16 04:14 | www.apa.az | 5

КНДР продолжит развивать ядерное оружие, пока не будет готова нанести массированный ответный удар по США.

Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил лидер Северной Кореи Ким Чен Ын.

По его словам, КНДР нужно достичь баланса сил с США, чтобы Вашингтон прекратил угрозы применения силы.

Ким Чен Ын, который лично руководил в пятницу испытанием баллистической ракеты "Хвасон-12", перелетевшей через Японию и упавшей в Тихом океане.

Пуск ракеты состоялся в пятницу, несмотря на ужесточение санкций СБ ООН после проведенного Пхеньяном 3 сентября испытания термоядерного боезаряда.