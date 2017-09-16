Четыре беженца жестоко изнасиловали 56-летнюю немку

2017-09-16 02:44 | www.oxu.az | 5

Полиция немецкого города Дессау арестовала четырех просителей убежища из Эритреи, подозреваемых в жестоком изнасиловании 56-летней жительницы страны.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщает Mittledeutsche Zeitung.

Как отмечается, это произошло в середине августа. Женщина занималась сбором бутылок в центре города, когда к ней подошли молодые люди, пообещавшие показать, где можно найти много бутылок. Они заманили ее в здание бывшей школы, где женщина подверглась изнасилованию, ее госпитализировали.

Указывается, что молодым людям от 18 до 21 года. В полиции Дессау заявили, что расследование дела, которое вызвало резонанс в городе, давалось им с большим трудом и они очень рады тому, что им удалось найти злоумышленников. Также они полагают, что молодые люди могли быть связаны с изнасилованием 89-летней женщины, которое произошло несколькими днями позже.

С.Б.

