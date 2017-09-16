В детском лагере в Одессе произошел пожар, погиб ребенок, трое пропали без вести - ОБНОВЛЕНО

2017-09-16 04:48 | www.apa.az | 4

Один ребенок погиб при пожаре в детском лагере в Одессе.

Как передает АПА, об этом сообщает местное издание "Думская".

"Найдены фрагменты тела одного ребенка", — говорится в сообщении.

Трое детей пропали. В настоящее время пожар потушен. По предварительным данным, причиной пожара стало короткое замыкание.

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03:38

На территории детского лагеря "Виктория" в Одессе вспыхнул пожар.

Как передает АПА со ссылкой на УНИАН, возгорание произошло в 23:30, когда дети спали.

Всего в лагере на момент возгорания находилось 150 детей. Пожарным удалось локализовать возгорание.

Трое детей выпрыгнули из окон горящего корпуса. По информации врачей скорой помощи, они госпитализированы. У одного ребенка - травма от падения, двое отравились продуктами горения". О причинах пожара не сообщается.