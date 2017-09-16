В детском лагере в Одессе произошел пожар, погибли трое детей- ОБНОВЛЕНО-1

2017-09-16 05:36 | www.apa.az | 5

Три ребенка погибли во время ночного пожара в детском лагере в Одессе.

Как передает АПА, об этом в «Facebook» написал советник главы Национальной полиции Украины в Одесской области Руслан Форостяк.

"По предварительным данным, погибли трое детей", - написал он.

Пожар в детском лагере "Виктория" начался в ночь на субботу. Внутри находились 150 детей, в том числе 42 ребенка в горящем корпусе. Несколько человек пострадали и были госпитализированы, трое детей считались пропавшими.

***

04:48

Один ребенок погиб при пожаре в детском лагере в Одессе.

Как передает АПА, об этом сообщает местное издание "Думская".

"Найдены фрагменты тела одного ребенка", — говорится в сообщении.

Трое детей пропали. В настоящее время пожар потушен. По предварительным данным, причиной пожара стало короткое замыкание.

***

03:38

На территории детского лагеря "Виктория" в Одессе вспыхнул пожар.

Как передает АПА со ссылкой на УНИАН, возгорание произошло в 23:30, когда дети спали.

Всего в лагере на момент возгорания находилось 150 детей. Пожарным удалось локализовать возгорание.

Трое детей выпрыгнули из окон горящего корпуса. По информации врачей скорой помощи, они госпитализированы. У одного ребенка - травма от падения, двое отравились продуктами горения". О причинах пожара не сообщается.