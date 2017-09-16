Ким Чен Ын назвал конечную цель КНДР

2017-09-16 02:57 | www.oxu.az | 5

Лидер КНДР Ким Чен Ын 15 сентября лично командовал пуском ракеты "Хвасон-12", которая пролетела над японским островом Хоккайдо в сторону Тихого океана, причем приказ о пуске был отдан неожиданно.

Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на ТАСС, по его словам, которые в субботу привело агентство ЦТАК, конечная цель Пхеньяна заключается в достижении военного паритета сил с США.

Как отмечается, «ракета пролетела по намеченной полетной орбите» и «точно попала по указанной цели» в Тихом океане. Северокорейский лидер подчеркнул, что в результате была «проверена боеспособность стратегической баллистической ракеты средней и дальней дистанции».

«Наша окончательная цель заключается в достижении действительного паритета сил с США», - привело агентство ЦТАК слова Ким Чен Ына, сказанные им сопровождавшим его работникам отдела военной промышленности ЦК Трудовой партии Кореи. По его словам, инженеры и ученые должны работать над дальнейшей модернизацией ракетной отрасли.

КНДР 15 сентября осуществила очередной запуск баллистической ракеты. По данным южнокорейских и американских вооруженных сил, запуск был осуществлен из района Пхеньяна. Согласно выводам Пентагона, речь идет об испытании ракеты средней дальности.

С.Б.

