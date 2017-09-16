СБ ООН проводит внеочередное заседание по КНДР

2017-09-16 01:01 | www.trend.az | 5

Совет Безопасности ООН проводит внеочередное заседание в связи с ракетным испытанием КНДР, члены Совбеза заявляют о необходимости максимально строгого соблюдения установленного в отношении Пхеньяна санкционного режима, передает РИА Новости.

Экстренное заседание накануне созвали делегации США, Японии и Южной Кореи.

По словам постпреда Великобритании при ООН Мэттью Райкрофта, "существующие санкции должны полностью исполняться". Только в понедельник СБ ООН еще больше ужесточил санкционный режим в отношении Пхеньяна. "Я призываю все страны, особенно страны с тесными торговыми связями с КНДР, полностью соблюдать эти санкции", — сказал Райкрофт.

Он подчеркнул, что, "если необходимо, всегда есть возможность введения новых санкций". Однако, как сообщили дипломаты, рассмотрение вопроса о введении новых мер давления на данном заседании не предусмотрено.

Постпред Франции при ООН Франсуа Делаттр заявил, что все члены Совбеза должны проявить жесткость в выполнении санкций, "чтобы северокорейской режим понял, что его провокации и конфронтация безрассудны".

Утром в пятницу КНДР произвела очередной пуск баллистической ракеты из окрестностей Пхеньяна в сторону Японии. Ракета перелетела через северо-восточный остров Хоккайдо и упала в Тихий океан.

Незадолго до этого СБ ООН принял новую резолюцию, усиливающую экономические санкции против Пхеньяна в ответ на проведенное 3 сентября термоядерное испытание. Вместе с тем центральная в КНДР партийная газета "Нодон синмун" заявила, что никакое внешнее давление не заставит Пхеньян отказаться от разработок ядерного оружия и баллистических ракет при сохранении враждебности со стороны США.