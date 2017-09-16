Что Азербайджану даст создание Кредитно-гарантийного фонда?

2017-09-16 01:25 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - Сегодня Президент Азербайджана Ильхама ам Алиев подписал указ, предусматривающий создание Кредитно-гарантийного фонда.

Для местного бизнеса это решение является значимым событием, так как позволит компаниям расширить производство благодаря кредитам, полученным под гарантию Фонда. В свою очередь, расширение производства в стране способствует развитию экономики.

В рамках создания Кредитно-гарантийного фонда сформирована рабочая группа из представителей экономического блока правительства, а также частных банков и аудиторских компаний. На данном этапе рабочая группа готовит предложения по порядку выдачи гарантий по кредитам и субсидий, определяет порядок применения системы кредитных рейтингов и решает другие вопросы.

Появление в Азербайджане Кредитно-гарантийного фонда было ожидаемым. Это было заложено в “Стратегической дорожной карте по производству потребительской продукции на уровне малого и среднего предпринимательства”, утвержденной главой государства в декабре прошлого года. Согласно этой “дорожной карте”, гарантии по кредитам будут выдаваться средним и микро предприятиям, то есть под их проекты, реализуемым внутри страны. Крупные компании смогут получить гарантию под кредиты для проектов, предусматривающих экспорт азербайджанской продукции за рубеж.

В то же время, согласно “дорожной карте”, в качестве пилотного проекта планируется начать гарантирование кредитов для высокодоходных сфер, таких как машиностроение и переработка агропродукции.

Сегодня предпринимателям в Азербайджане, в некоторых случаях, все еще сложно получить кредит в банке. Особенно это актуально для малых и средних предприятий, не имеющих имущества, которое можно было бы использовать в качестве залога для получения кредита. По данным рейтинга Doing Business за 2017 год, Азербазйджан занимает по показателю доступности финансовых ресурсов 118 место среди 189 стран.

Эта проблема ограничивает возможности малых и средних компаний для развития бизнеса, в том числе не позволяет нанимать новых сотрудников, то есть создавать рабочие места, платить больше налогов с большей прибыли и так далее. Проблема МСП имеет существенное значение для экономики самой страны. Для сравнения, по данным Организации экономического сотрудничества и развития (OECD), во многих странах-членах организации малый и средний бизнес формирует около 60-70 процентов (!) всех рабочих мест в стране.

Конечно привлекать дополнительное финансирование можно и за счет других инструментов, например ценных бумаг. Однако в Азербайджане, особенно среди МСП, этот способ не получил широкого распространения. На рынок ценных бумаг в Азербайджане чаще всего выходят крупные компании. Одной из главных причин такого расклада можно назвать отсутствие финансовой отчетности у малых и средних компаний, которая соответствует национальным или международным стандартам. Без правильной финансовой отчетности выйти на рынок ценных бумаг невозможно. К слову, это также является еще одной из причин почему банки не хотят выдавать кредиты МСП. Отсутствие финансовой отчетности не дает банкам понять насколько компания успешно работала за последние годы, какие у нее сейчас проблемы и есть ли они вообще, какие у нее перспективы для дальнейшего роста и возможности для возврата кредита.

Например, по данным правительства, в Азербайджане только в 2016 году банки отказали малым и средним компаниям в получении кредита на агропроекты в 25 процентах случаев. Микропредприятиям за прошлый год отказали в кредитах в 36 процентах случаев.

Важным моментом является тот факт, что Кредитно-гарантийный фонд будет гарантировать только манатные кредиты. После первой девальвации маната в 2015 году в стране резко вырос уровень долларизации вкладов - с 39,9 процента на начало февраля 2015 года до 73,4 процента на начало августа 2017 года. Уровень долларизации общей депозитной базы за тот же период вырос с 51 до 78 процентов.

Вклады являются одним из основных источников для банковских кредитов. Грубо говоря, вклад одного клиента - это кредит для другого клиента. Из-за увеличения объема долларовых депозитов банки были вынуждены увеличить кредитование в иностранной валюте. Малым и средним компаниям зачастую нет необходимости в валютных кредитах, потому что многие из них работают внутри страны и прибыль получают в манатах. То есть, если у них валютный кредит, то им приходится конвертировать свои манатные доходы в иностранную валюту, чтобы вернуть долг, а при нынешнем курсе компаниям это невыгодно.

Манатные кредиты банки предпочитают отдавать проверенным компаниям, в чьей платежеспособности они уверены. Если МСП смогут получать гарантии Кредитно-гарантийного фонда, то банки снизят свои риски при выдаче им займов и, соответственно, более охотно будут кредитовать МСП.

Малое и среднее предпринимательство в Азербайджане долгое время вносило очень небольшой вклад в экономику страны из-за определенных сложностей, главной из которых были проблемы с получением займов. Неслучайно, что Кредитно-гарантийные фонды часто называют фондами содействия кредитованию малого и среднего бизнеса - появление такого фонда в Азербайджане может стать важным шагом для развития МСП и сделать его драйвером всей экономики страны.

Азад Гасанли, обозреватель Trend