Ким Чен Ын заявил, что конечная цель КНДР заключается в достижении военного паритета с США

2017-09-16 02:24 | www.trend.az | 5

Лидер КНДР Ким Чен Ын 15 сентября лично командовал пуском ракеты "Хвасон-12", которая пролетела над японским островом Хоккайдо в сторону Тихого океана, причем приказ о пуске был отдан неожиданно, передает ТАСС со ссылкой на агентство ЦТАК.

По словам лидера КНДР, конечная цель Пхеньяна заключается в достижении военного паритета сил с США.

Как отмечается, "ракета пролетела по намеченной полетной орбите" и "точно попала по указанной цели" в Тихом океане. Северокорейский лидер подчеркнул, что в результате была "проверена боеспособность стратегической баллистической ракеты средней и дальней дистанции".

"Наша окончательная цель заключается в достижении действительного паритета сил с США", - привело агентство ЦТАК слова Ким Чен Ына, сказанные им сопровождавшим его работникам отдела военной промышленности ЦК Трудовой партии Кореи. По его словам, инженеры и ученые должны работать над дальнейшей модернизацией ракетной отрасли.

КНДР 15 сентября осуществила очередной запуск баллистической ракеты. По данным южнокорейских и американских вооруженных сил, запуск был осуществлен из района Пхеньяна. Согласно выводам Пентагона, речь идет об испытании ракеты средней дальности.