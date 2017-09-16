На месте пожара в детском лагере в Одессе нашли тело второго погибшего (Обновлено)

2017-09-16 05:30 | www.trend.az | 5

05:30 (GMT+4) Тела уже двух погибших найдены на месте пожара в детском лагере в Одессе, передает РИА Новости со ссылкой на издание "Думская" и "Таймер".

04:30 (GMT+4) Один ребенок погиб при пожаре в детском лагере в Одессе, передает РИА Новости со ссылкой на местное издание "Думская".

"Найдены фрагменты тела одного ребенка", — говорится в сообщении.

04:01 (GMT+4) Пожар произошел в детском оздоровительно-спортивном лагере "Виктория" в Одессе, передает ТАСС со ссылкой на телеканал "112. Украина".

Согласно информации, на момент возгорания в лагере находилось порядка 150 детей, трое из них госпитализированы, еще столько же числятся пропавшими без вести.

По сведениям телеканала, возгорание произошло в 23:30 по местному времени. Один ребенок госпитализирован с травмой от падения из окна, еще двое отравились продуктами горения.

На настоящий момент пожарным удалось локализовать возгорание.