Ливанские силовики задержали 19 террористов, готовивших серию взрывов

2017-09-16 05:39 | www.trend.az | 5

Силы безопасности Ливана ликвидировали подпольную ячейку, связанную с экстремистской группировкой "Исламское государство" (ИГ), передает ТАСС со ссылкой на агентство Al Watania.

По его информации, в ходе проведенной операции были задержаны 19 человек, готовивших серию взрывов и покушений.

С июня месяца это уже третья по счету диверсионная ячейка, которую удалось раскрыть и нейтрализовать ливанским силовикам. Как сообщил министр внутренних дел Нухад Машнук, иностранные посольства были предупреждены о возможных терактах и распространили соответствующие рекомендации своим гражданам, находящимся в Бейруте. Меры безопасности приняли все ооновские структуры в Ливане.

В качестве одного из публичных мест, которое могло подвергнуться атаке террористов, называлось Casino du Liban, находящееся в Джунийской бухте в 22 км от Бейрута. В этом развлекательном комплексе на площади 35 тыс. квадратных метров находится концертный зал, ночной клуб и пять ресторанов. В нем размещены порядка 400 игровых автоматов и 60 игровых столов.