На акции протеста в Сент-Луисе задержали 13 человек

2017-09-16 06:46 | www.apa.az | 5

13 человек арестованы в результате протестов, которые проходят в пятницу в городе Сент-Луис (штат Миссури) из-за решения суда оправдать полицейского, застрелившего афроамериканца в 2011 году.

Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, ранее в пятницу судья оправдал бывшего офицера полиции Джейсона Стокли, который обвинялся в убийстве в 2011 году 24-летнего афро-американца Энтони Ламара Смита.

Оправдательный вердикт был зачитан в пятницу, после чего протестующие начали марш протеста, который продолжается уже несколько часов. По данным правоохранительных органов, четыре полицейских пострадали в результате бросаемых в них бутылок и камней.