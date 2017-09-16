На юго-востоке Москвы сошли с рельсов семь вагонов с металлом

2017-09-16 07:43 | www.trend.az | 5

Семь вагонов с металлом сошли с рельсов у железнодорожной станции "Перово" на юго-востоке Москвы, вагоны не опрокинулись, передает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах столицы.

"Вблизи дома 52 по Перовскому шоссе произошел сход колесных пар семи вагонов грузового состава", — сказал собеседник. Он уточнил, что в вагонах находится черный металл.

По словам источника, вагоны не опрокинулись.

Состав находится на второстепенной ветке, движение по главной ветке не нарушено, добавил собеседник.