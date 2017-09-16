Азербайджан намерен увеличить количество туристов из Украины и Польши

2017-09-16 08:42 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Ассоциация туризма Азербайджана (AzTA) планирует открыть представительство в Польше, сказал председатель ассоциации Нахид Багиров.

По его словам, уже имеются представительства структуры в Украине, Малайзии и Дубае.

Председатель отметил, что представительства за границей помогут принятию решений вроде отправления в третью страну через Азербайджан, организации международных туров.

"Ежегодно более 200 тысяч польских туристов путешествуют в Грузию. Грузия также воспринимается с большим интересом со стороны украинских туристов. И мы предлагая территорию Азербайджана хотим участвовать в этом процессе. Можно воспользоваться Азербайджаном в качестве транзита и организовать международные туры через территорию нашей страны", - сказал Нахид Багиров.