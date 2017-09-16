На Ямайке скончалась старейшая жительница Земли

2017-09-16 08:45 | www.trend.az | 6

На Ямайке скончалась 117-летняя Вайолет Мосс Браун, которая была самым старым человеком на Земле, передает РИА Новости со ссылкой на Twitter премьер-министра островного государства Эндрю Холнесса.

​Вайолет Мосс Браун стала старейшим человеком на Земле в апреле 2017 года, после смерти итальянки Эммы Моран, которая была последним человеком, родившимся до 1900 года.

Браун появилась на свет в ямайском приходе Трелони 10 марта 1900 года. В одном из интервью женщина рассказала, что не есть свинину и курятину, а также не употребляет ром.