Азербайджан определяется с рынками для экспорта автомобилей совместного с Ираном производства

2017-09-16 08:57 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - Компании AzerMash и Iran Khodro обсуждают возможность поставок автомобилей совместного производства в Украину, Россию и страны Центральной Азии, сказал Trend основатель компании AzerMash Эмин Ахундов.

В прошлом году крупный иранский автопроизводитель Iran Khodro и азербайджанская компания Azeurocar ("дочка" AzerMash) подписали соглашение о создании совместного автомобильного завода в Нефтчалинской промышленной зоне. Общая стоимость проекта оценивается в 15 миллионов долларов.

"На сегодня мы уже получили предложение из Украины о поставках наших автомобилей в эту страну. Также мы ведем переговоры с компаниями из Северного Кавказа (Россия), Таджикистана и Туркменистана", - отметил он.

В целом, по словам Ахундова, AzerMash и Iran Khodro имеют большие планы по поставкам автомобилей, произведенных в Азербайджане, в другие страны.

"Благодаря успешной политике азербайджанского правительства, мы способны создавать экспортоориентированную продукцию. Это позволит Азербайджану стать хабом для поставок иранских автомобилей в другие страны", - сказал собеседник агентства.

Как отметил Ахундов, в настоящее время идет регистрация совместного предприятия, которое будет управлять заводом.

"В совместном предприятии 75 процентов будут принадлежать AzerMash, а 25 процентов - Iran Khodro. Иранская сторона возьмет на себя поставки в Азербайджан необходимого для завода оборудования, а мы профинансируем строительство самого завода. Это крупный проект и сейчас мы находимся на стадии завершения строительства завода", - добавил Ахундов.

На первом этапе работы завода, продолжил он, запчасти будут поставляться из Ирана, а впоследствии, в зависимости от спроса на эти автомобили, стороны могут обсудить возможность налаживания производства запчастей на территории Азербайджана.

"Пока что мы планируем выпускать пять-шесть тысяч автомобилей в год. На последующих этапах объемы производства мы поднимем до десяти тысяч автомобилей в год. Мы также в дальнейшем можем увеличить штат сотрудников, сегодня на заводе работают 300 человек, но опять же, в зависимости от спроса, число сотрудников может возрасти", - сказал он.

Говоря о будущем иранских автомобилей в Азербайджане, Ахундов отметил, что они будут пользоваться большим спросом.

"В первую очередь, это качественные автомобили эконом-класса, уже сейчас иранские автомобили пользуются в нашей стране популярностью. Я думаю, что спрос на них будет только расти. Самыми популярными марками на азербайджанском рынке, по моему мнению, могут стать Dena, Soren и Runna", - сказал Ахундов.

На первоначальном этапе на заводе планируется выпускать автомобили марки Dena, Runna, Soren и Samand. Однако, Ахундов не исключил, что в будущем спектр производимых автомобилей расширится.

(Автор: Азад Гасанли, Фархад Данешвар)

Твиттер: @AzadHasanli