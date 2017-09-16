Эта зима будет самой холодной за последние 100 лет

2017-09-16 09:20 | www.oxu.az | 4

Грядущая зима будет самой холодной и в Украине, и в России, и в Европе за последние 100 лет.

Как передает Oxu.Az, об этом в один голос предсказывают ученые-климатологи европейских стран.

Как будто в доказательство этому, вот вам странная, даже невероятная новость: на этой неделе в Ирландии температура опустится ниже нуля. А ведь для сентября и тех мест — это нечто весьма и весьма странное.

Но нет, это все не из-за глобального потепления: просто Земля входит в новый климатический цикл.

В ближайшие годы мягкие зимы, когда дождь шел чаще, чем снег, нам не грозят. Напротив, морозы будут «настоящими», а жутко холодать начнет уже в ноябре. А в декабре столбики термометров начнут стабильно опускаться ниже минус 5 градусов!

В эту зиму также ожидается снижение солнечной активности. В последний раз такое было еще в 50-х гг. прошлого века!

Снега будет тоже много.

Причем не только в Европе, где к нему привыкли, а и в Азии тоже, где он много десятилетий подряд был исключительной редкостью.

Наиболее авторитетным климатологом, поддерживающим такую точку зрения, является британец Джеймс Мэдден. Он уже призвал всех европейцев по-максимуму насладиться последними теплыми деньками в этом году. Потому что в октябре осень резко станет «поздней».

«Дожди, снег, колючий сильный ветер, низкие температуры. Запасайтесь теплой одеждой и по возможности утепляйте дома. Зима будет долгой», — говорит эксперт.

Но что конкретно происходит?

Основная причина, почему предстоящая зима будет холодной и затяжной, состоит в резком повышении температуры в Тихом океане. Она внезапно выросла на 1 градус, и это привело к образованию над Европой ледяных арктических воздушных масс.

Если говорить проще, холодный северный ветер в ближайшие несколько месяцев будет донимать практически всю Европу.

Выглядеть это будет примерно так:

В январе и феврале обыденной в наших широтах будет температура в -25C.

Н.О.