Старейший человек в мире скончался на Ямайке

2017-09-16 09:40 | www.oxu.az | 6

Издание Mirror сообщает о смерти самого старого человека в мире - 117-летней жительницы Ямайки Вайолет Браун.

Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на Ren.tv, женщина родилась в 1900-м году, когда остров еще являлся частью Британской Империи.

О смерти Браун сообщил премьер-министр островного государства Эндрю Холнесс. На данный момент не сообщается о причинах кончины Браун.

Напомним, что женщина получила статус старейшего человека после смерти итальянки Эммы Моран.

Н.О.