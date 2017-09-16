В Стамбуле по подозрению в связях с ИГ задержано более 70 человек

2017-09-16 09:50 | www.oxu.az | 4

В Стамбуле по подозрению в связях с террористической организацией «Исламское государство» (ИГ) задержаны 74 человека.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Тренд, об этом говорится в сообщении управления полиции города, распространенном в субботу.

Сегодня утром полиция провела спецоперацию по 15 адресам.

Все задержанные являются иностранными гражданами. Их гражданство и имена не разглашаются.

Ранее полиция Стамбула сообщила, что с августа 2016 по август 2017 года в Стамбуле были проведены 117 операций против членов ИГ, в результате которых были задержаны 648 человек.

«Было установлено, что 282 человека из задержанных имели связи с ИГ и воевали в составе бандформирований в Сирии и Ираке», - отмечалось в сообщении.

Также сообщалось, что в рамках борьбы с ИГ за указанный период из Турции были депортированы 940 человек.

Ранее власти Турции заявили, что усилят борьбу с ИГ.

Отметим, что в Сирии с марта 2011 года продолжается вооруженный конфликт, в результате которого, по данным ООН, погибло свыше 500 тысяч человек. Правительственным войскам противостоят группировки боевиков, принадлежащие к вооруженным формированиям различной политической направленности. Наиболее активными являются террористическая группировка "Исламское государство", YPG и PYD.

Н.О.