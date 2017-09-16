Старейший человек в мире скончался на Ямайке

2017-09-16 10:00 | www.oxu.az | 4
Издание Mirror сообщает о смерти самого старого человека в мире - 117-летней жительницы Ямайки Вайолет Браун.
Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на Ren.tv, женщина родилась в 1900-м году, когда остров еще являлся частью Британской Империи.
О смерти Браун сообщил премьер-министр островного государства Эндрю Холнесс. На данный момент не сообщается о причинах кончины Браун.
Напомним, что женщина получила статус старейшего человека после смерти итальянки Эммы Моран.
Н.О.