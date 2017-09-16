Налоговые санкции в отношении информационного агентства «Туран» отменены

2017-09-16 10:16 | www.apa.az | 5

Бакинский департамент по локальным доходам Министерства налогов отменил дополнительные налоговые санкции на сумму 37 тыс. манатов по 2014-2016 годам в отношении информационного агентства «Туран».

Как сообщает АПА, информацию об этом распространило само агентство. Департамент Министерства налогов принял это решение по итогам камеральной проверки.

Напомним, что на основе результатов проверки в ООО «Информационное агентство Туран», проведенной с целью выявления наличия налоговых рисков и случаев уклонения от уплаты налогов, по факту уклонения от уплаты в госбюджет налогов в крупном размере в Следственном управлении Департамента предварительного расследования налоговых преступлений было возбуждено уголовное дело по статье 213.1 (уклонение от уплаты налогов). В ходе следствия было установлено, что директор ООО «Информационное агентство Туран» Мехман Алиев, злоупотребив служебными полномочиями, взяв на себя обязанности по ведению учета финансово-хозяйственной деятельности предприятия и лично ведя предпринимательскую деятельность, нарушил требования закона Азербайджанской Республики «О грантах».

Кроме того, возникли обоснованные подозрения в том, что М.Алиев в 2010-2014 годах занимаясь незаконной предпринимательской деятельностью, получил доход 148 310 манатов, по грантовым соглашениям, не прошедшим госрегистрацию, чем нанес весомый ущерб интересам государства, а в 2010-2016 годах он уклонился от уплаты госбюджет налога на прибыль в сумме 60 080 манатов, указав в налоговой декларации не соответствующие действительности цифры.