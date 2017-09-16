Министерство: Поскольку Университет «Тефеккюр» не прошел аккредитацию, его студенты дипломы не получат

2017-09-16 11:00 | www.apa.az | 5

Как сообщил в интервью АПА и/о главы аппарата Министерства образования Эльнур Алиев, срок аккредитации Университета «Тефеккюр» завершился в 2016 году. По его словам, руководство университета в октябре прошлого года сообщило Министерству образования о том, что Совет учредителей принял решение о прекращении работы вуза с июля 2017 года ввиду финансовым проблем. «В течение летних каникул 190 студентов университета были переведены в другие вузы посредством портала transfer.edu.az. Студентам, не успевшим перевестись, будет создана такая возможность посредством сайта transfer.edu.az».

Он добавил, что в целом данным порталом воспользовались 1484 студента. «В этом году посредством портала transfer.edu.az 805 студентов перевелись в местные, 21 студент – в зарубежные вузы. Возможностями портала также воспользовались 107 студентов ССУЗов и 4 студента магистратуры».