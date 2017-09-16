В детском лагере в Одессе произошел пожар, погибли трое детей- ФОТО

2017-09-16 10:46 | www.oxu.az | 5

Три ребенка погибли во время ночного пожара в детском лагере в Одессе.

Как передает Oxu.Az, об этом в «Facebook» написал советник главы Национальной полиции Украины в Одесской области Руслан Форостяк.

"По предварительным данным, погибли трое детей", - написал он.

Пожар в детском лагере "Виктория" начался в ночь на субботу. Внутри находились 150 детей, в том числе 42 ребенка в горящем корпусе. Несколько человек пострадали и были госпитализированы, трое детей считались пропавшими.

Н.О.