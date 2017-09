Азербайджанская IT компания получила награду «HP Partner of the Year 2017», «Growth Award» в Восточной и Южной Европе

2017-09-16 10:55 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - В проходившем в городе Чикаго США с 11 по 14 сентября HP REINVENT World Partner форуме азербайджанская IT компания Bestcomp Group была признана лучшей и получила награду «HP Partner of the Year 2017», «Growth Award» в Восточной и Южной Европе.

“HP является мировым лидером IT рынка и нам очень приятно получить эту награду в форуме, где принимали участие более 1500 руководителей IT компаний со всех концов мира. Мы горды тем, что азербайджанская IT компания впервые стала лучшей среди 24-х стран Восточной и Южной Европы. Без сомнения, это знаковое событие не только для нашей компании, но и для всего азербайджанского IT-рынка. Наша победа еще раз показывает развитие и широкое внедрение передовых информационных технологий в разные области экономики Азербайджана. Хочу сказать огромное спасибо всем нашим заказчикам, которые доверяют нам и считают нас надежным партнером в развитии своего бизнеса”, - сказал Trend-у Председатель Наблюдательного Совета компании Рауф Гасанов.

Компания BestComp Group действует с 1995 года. Высокий профессионализм сотрудников, индивидуальный подход к каждому клиенту и предоставление оптимальных комплексных решений помогли компании стать одним из лидеров IT-сегмента региона. Bestcomp Group является Platinum партнером HP, дистрибьютором Microsoft, а также ведущим партнером ACER, Lenovo, Schneider Electrics, Eaton, Sandvine, Oracle, CISCO, F5, Palo-Alto, Micro Focus, HID, более 30-ти мировых лидеров IТ индустрии.

“С каждым клиентом мы работаем индивидуально, изучаем его потребности, чтобы предоставить решения, которые позволяют ему получить высокую производительность и надежность, необходимую в работе. Для нас большое значение имеет профессиональное образование наших сотрудников. Потому что, именно высокая квалификация сотрудников лежит в основе успеха любой компании. Наши сотрудники постоянно участвуют в различных международных семинарах и тренингах и имеют более 300 сертификатов ведущих IT компаний мира. BestСomp Group успешно реализует проекты по построению сертифицированных Дата Центров, систем информационной и энергетической безопасности, локальных и региональных телекоммуникационных сетей, автоматизации производственных процессов, разработке программных продуктов для широкого назначения. При Bestcomp Group функционируют авторизованные сервис центры НР, HPE, ACER, Lenovo, Schneider Electrics by APC, Eaton, Tripp Lite и др.”, - отметил Рауф Гасанов.

Уровень IТ компаний в Азербайджане в последние годы сильно вырос, что позволяет успешно конкурировать с иностранными поставщиками IТ решений. Данная награда, врученная одному из лидеров IT рынка Азербайджана Bestcomp Group является лучшим подтверждением этого.