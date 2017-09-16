Вооруженные силы Азербайджана проведут широкомасштабные учения

2017-09-16 11:43 | www.apa.az | 5

Как передает АПА со ссылкой на сайт Минобороны, к учениям привлекаются до 15 000 личного состава военнослужащих, более 150-ти единиц танков и бронетехники, до 120-ти ракетно-артиллерийских установок разного калибра, реактивных систем залпового огня и минометов, 20 единиц боевой авиации различного назначения, а также новые средства радиоэлектронной разведки и беспилотные летательные аппараты.



В ходе учений, проходящих в сложных условиях горного рельефа, радиоэлектронной обстановки, а также других характерных особенностей, определенных замыслом данных учений, войска будут практически совершенствовать навыки в организации и отработке различных способов ведения современной общевойсковой операции. Боевые стрельбы, в том числе с использованием новых систем вооружения, предусматривается проводить на различных полигонах в ходе соответствующих этапов учений.



Учения продлятся до 22 сентября.